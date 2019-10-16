Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла санкции в отношении "Лацио" за расистское поведение болельщиков римского клуба.
Обвинения в расизме "Лацио" были предъявлены после матча группового этапа Лиги Европы с "Ренном" (2:1), который состоялся в Риме 3 октября.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, "Лацио" наказан частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче в еврокубках, а именно закрытием четырех секторов на стадионе. На этих местах клуб обязали разместить специальный баннер с логотипом УЕФА. Ближайший домашний матч в еврокубках бьянкочелести проведут 7 ноября против "Селтика".
"Лацио" также оштрафован на 20 тысяч евро и получил условное наказание с испытательным сроком в один год в виде одного домашнего матча без зрителей.
УЕФА наказал "Лацио" за расистское поведение болельщиков
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