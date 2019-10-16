Санчес перенес операцию и выбыл до конца года

Нападающий сборной Чили и "Интера" Алексис Санчес перенёс операцию на левой лодыжке, сообщается на официальном сайте итальянской команды. Отмечается, что операция прошла успешно.Напомним, Санчес получил травму в товарищеском матче с национальной командой Колумбии (0:0). Позже в медицинском штабе "Интера" у чилийского игрока диагностировали повреждение сухожилий на левой лодыжке.Сообщается, что восстановление Санчеса займёт не менее трёх месяцев. Таким образом, чилийский футболист уже не сыграет в 2019 году.