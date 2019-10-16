"Милан" понес рекордные убытки по итогам сезона-2018/19

"Милан" объявил о рекордных убытках по итогам сезона-2018/19.Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб потерял 145,9 миллиона евро. Этот показатель превышает предыдущий антирекорд "Милана" на 20 миллионов. При этом руководство россонери рассчитывало, что убытки составят не более 90 миллионов.Общий оборот клуба вырос на 5,1%, но доход от спонсоров снизился на 6,7 миллиона. Вдобавок к этому упали продажи билетов на матчи. Главные же затраты выпали на покупку и аренду игроков, а также на реконструкцию тренировочной базы.Ранее россонери уволили Марко Джампаоло, под руководством которого команда шла на 13-м месте в турнирной таблице Серии А. Новым главным тренером "Милана" стал Стефано Пиоли.