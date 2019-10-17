Ибрагимович предложил свои услуги "Интеру"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил миланскому "Интеру", что готов перейти к ним в клуб, информирует Quotidiano.У 38-летнего шведа истекает контракт с "Гэлакси" в декабре, после чего он намерен покинуть Калифорнию.Неизвестно, заинтересован ли итальянский клуб в предложении форварда, однако "Интер" недавно потерял из-за травмы нападающего Алексиса Санчеса, который выбыл на долгий срок.Напомним, что Ибрагимович уже выступал за "Интер" с 2006 по 2009 год. В регулярном сезоне MLS-2019 швед забил 30 мячей и сделал 7 голевых передач.