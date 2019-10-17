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Манджукич близок к переходу в "Милан"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич в зимнее трансферное окно может пополнить ряды "Милана", сообщает Il Giornale.

По информации итальянского издания, клубы уже провели раунд переговоров по поводу трансфера хорвата и достигли договоренности. Отмечается, что пока неизвестно, состоится переход в ближайший заявочный период или летом следующего года.

33-летний Манджукич выступает за туринский клуб с 2015-го. В текущем сезоне он потерял место в основе "бьянконери" и не провел ни одного матча за команду, а также не был включен в заявку на Лигу чемпионов.

"Газета.ру"


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Теги: Манджукич Ювентус Милан Серия А
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