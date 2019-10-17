Манджукич близок к переходу в "Милан"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич в зимнее трансферное окно может пополнить ряды "Милана", сообщает Il Giornale.По информации итальянского издания, клубы уже провели раунд переговоров по поводу трансфера хорвата и достигли договоренности. Отмечается, что пока неизвестно, состоится переход в ближайший заявочный период или летом следующего года.33-летний Манджукич выступает за туринский клуб с 2015-го. В текущем сезоне он потерял место в основе "бьянконери" и не провел ни одного матча за команду, а также не был включен в заявку на Лигу чемпионов.