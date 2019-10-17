Месси: ван Дейк большой и очень быстр

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высоко отозвался об игре защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка."Это защитник, который знает, как выждать подходящий момент, чтобы пойти в отбор или ждать обманного движения. Он большой и очень быстр, невероятно ловок для своего роста. Он быстр, так как делает большие шаги, он впечатляет как в игре в защите, так и в атаке, потому что он забивает много голов", — приводит слова Месси Marca.