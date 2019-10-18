"Ювентус" может продлить контракты с Игуаином и Дибалой

Нападающие "Ювентуса" Гонсало Игуаин и Пауло Дибала могут подписать новые контракты с туринским клубом.



Как сообщает Sport Mediaset, сделка может состояться в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что Дибала не доволен своим положением в клубе и намерен сменить команду. Игуаин же после аренды в "Милане" и "Челси" стал основным форвардом "Ювентуса".



В текущем сезоне Игуаин сыграл за туринцев 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. На счету Дибалы 1 мяч и 3 ассиста в 7 играх.



