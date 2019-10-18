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Роналду за год заработал на рекламе в инстаграме больше, чем в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду зарабатывает в своем клубе меньше, чем на рекламе в инстаграме.

Как сообщает Business Insider, за последний год 34-летний португалец заработал на рекламе в соцсети $47,8 млн, тогда как в "Ювентусе" за это же время он получил $34 млн. В среднем за одну рекламную публикацию Роналду получает $975 тыс.

По заработку в инстаграме Криштиану превосходит нападающего "Барселоны" Лионеля Месси ($23,3 млн за год), экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма ($10,7 млн), а также модель Кендалл Дженнер ($15,9 млн) и певицу Селену Гомес ($8 млн). Среди брендов, которые Роналду представлял в инстаграме — Clear Haircare, Nike Football и Six Pad Europe.

Добавим, что Роналду имеет 186 млн подписчиков и лидирует по этому показателю в инстаграме.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Ранее он защищал цвета лиссабонского "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала". Криштиану является пятикратным обладателем Золотого мяча, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы-2016 в составе сборной Португалии.

Sport24


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Теги: Серия А Роналду Ювентус
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