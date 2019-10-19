Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду получает на постах в инстаграме больше своей заработной платы в клубе, сообщает Business Insider.
Согласно информации источника, за год на своих сообщениях в социальной сети 34-летний нападающий "старой синьоры" пополнил свой бюджет на € 42,27 млн. Его же годовой оклад в туринском клубе составляет € 30 млн. При этом доходы в инстаграме делают португальца самым прибыльным пользователем социальной сети. Он опережает аргентинского форварда «Барселоны" Лионеля Месси и светскую львицу Кайли Дженнер. Один пост Роналду оценивается в € 0,88 млн.
"Чемпионат.сом"
Роналду зарабатывает в инстаграме больше, чем в "Ювентусе"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»