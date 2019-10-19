"Лацио" вырвал ничью у "Аталанты", уступая 3:0 по ходу матча

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Лацио" сыграл вничью с "Аталантой" со счетом 3:3.



Чемпионат Италии



8 тур



Гол: Иммобиле, 69, 90+3 (пен.), Корреа 70 - Мурьель, 23, 28, Гомес, 37



Лацио: Стракоша, Раду, Ачерби, Рамос, Марушич (Габаррон, 46), Лулич, Альберто, Пароло (Катальди, 46), Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле



Аталанта: Голлини, Паломино, Толой, Гозенс, Хатебур, Мазиелло (Кьер, 74), Гомес, Фройлер, Пашалич (Де Рон, 60), Малиновский, Мурьель (Иличич, 68)



Предупреждения: Марушич, 26, Пароло, 32, Раду, 49, Голлини, 58, Толой, 60, Милинкович-Савич, 80, Иммобиле, 90+3