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Экс-тренер сборной Италии признался, что вынужден выращивать оливки из-за отсутствия работы

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли рассказал, чем сейчас занимается.

"У меня никогда не было и нет агента, который бы представлял мои интересы. Мне всегда нравилось все делать в одиночку. Сегодня мир футбола сильно изменился, и если ты не на витрине и не рекламируешь себя, никто на тебя не обратит внимания.

В декабре прошлого года я устроился в "Дженоа", но это была настоящая удача. Когда я отдыхал в Катаре, я познакомился с миланским адвокатом, который спросил меня, почему я не работаю. Он очень высоко отозвался о моих тренерских качествах и обратился к владельцу "Дженоа" Энрико Прециози, с которым дружит. Тот назначил мне встречу в Генуе, и мы договорились.

Сейчас я выращиваю оливки на своей ферме, которую я приобрел неподалеку от Флоренции. Я очень много времени провожу на полях на тракторе. Я родился в крестьянской семье и мне нравится сельская тишина и запах свежескошенной травы. Можно сказать, сейчас я отдыхаю от шумных стадионов", — цитирует Пранделли ParmaLive.

62-летний Пранделли возглавлял сборную Италии с 2010 по 2014 годы и привел команду к финалу Евро-2012. Последним местом работы стал "Дженоа", который он тренировал в прошлом сезоне.

"СЭ"


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Теги: Сборная Италии Серия А
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