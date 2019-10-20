Каррера — в числе трех кандидатов на пост главного тренера "Дженоа"

Главный тренер "Дженоа" Аурелио Андреацолли после разгромного поражения от "Пармы" (1:5) в матче 8-го тура итальянской Серии A близок к тому, чтобы лишиться работы.Как сообщает интернет-издание Goal, в качестве его преемника рассматриваются трое кандидатов, среди которых бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.Помимо Карреры, который остается без работы после увольнения из московского клуба с октября прошлого года, Франческо Гвидолин и Тьяго Мотта.Генуэзская команда провалила старт сезона и после 8 матчей в таблице итальянского чемпионата располагается на предпоследней строчке с пятью очками.