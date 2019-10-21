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Итальянская газета посоветовала "Ювентусу" обратить внимание на Миранчуков

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало материал, посвященный футболистам "Локомотива" братьям Алексею и Антону Миранчукам.
Фото: Sportbox
Статья под названием "Юве", присмотрись к близнецам Миранчукам: вот их (безумные) истории" призывает "Ювентус", с которым "Локомотив" 22 октября сыграет в Турине в матче группового этапа Лиги чемпионов, обратить внимание на перспективных футболистов.

"Один правша, а другой левша, один играет под 11-м номером, а другой — под 59-м, а в остальном они одинаковые. Отверженные "Спартаком" в возрасте 12 лет. "Локомотив" отклонил несколько отличных предложений по ним летом. Опасность номер один для "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Настолько знаменитые, что вопрос про них звучит в передаче "Кто хочет стать миллионером?"

Алексей — плеймейкер, в этом году он забил 6 голов в 11 играх. Всего у него 4 гола за сборную и 31 — за "Локо". Отличное видение игры и отличные передачи, он не раз ассистировал своему брату в победных голах. Антон начинал как фланговый игрок, но в прошлом сезоне забил 16 голов. 72-летний тренер Юрий Семин сегодня использует его в качестве плеймейкера в "Локомотиве". Директор клуба Кикнадзе сказал, что отклонил предложение в размере 85 миллионов за обоих. "100 миллионов? Почему бы и нет!"

Симеоне с удовольствием подписал бы их в "Атлетико", Алексей помешан на Испании, а у Антона нет предпочтений. Братья выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России между 2018 и 2019 годами. Летом "Локо" тоже отказал "Зениту". Мы еще поговорим о них летом, когда они сыграют на Евро-2020 в сборной Черчесова", — говорится в материале издания.

Sport24


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Теги: Ювентус Серия А Миранчук Ан. Миранчук Ал. Локомотив
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