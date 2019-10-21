Бывший полузащитник "Дженоа" Тьяго Мотта стал главным претендентом на должность главного тренера генуэзской команды.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, владелец клуба очень заинтригован идеей приглашения Мотты.
37-летний Мотта в прошлом сезоне перешел на тренерскую работу, возглавив команду "ПСЖ" U-19, но минувшим летом покинул эту должность.
Ранее сообщалось, что на роль главного тренера "Дженоа" претендует и бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера.
Sport24.ru
Каррера может стать главным тренером "Дженоа"
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