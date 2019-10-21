Каррера может стать главным тренером "Дженоа"

Бывший полузащитник "Дженоа" Тьяго Мотта стал главным претендентом на должность главного тренера генуэзской команды.По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, владелец клуба очень заинтригован идеей приглашения Мотты.37-летний Мотта в прошлом сезоне перешел на тренерскую работу, возглавив команду "ПСЖ" U-19, но минувшим летом покинул эту должность.Ранее сообщалось, что на роль главного тренера "Дженоа" претендует и бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера.