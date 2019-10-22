Каррера: Миранчуки — классные футболисты и могли бы играть в топ-клубах Италии

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Ювентус" — "Локомотив" (2:1) заявил, что полузащитники москвичей Алексей и Антон Миранчуки готовы к переходу в европейский топ-клуб.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"

Во встрече с туринцами Алексей Миранчук отметился забитым мячом.



"Готовы ли братья Миранчуки играть в Европе? Да, готовы. Это два классных футболиста, которые могли бы играть в таких командах, как, например, "Ювентус", "Милан", "Рома", — сказал Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер".



В этом сезоне Алексей Миранчук провел за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал одну результативную передачу. На счету его брата Антона два мяча и одна голевая передача в девяти играх.