В матче 9-го тура чемпионата Италии "Сассуло" обыграл "Верону" со счетом 1:0.
Чемпионат Италии
9 тур
Голы: Джуричич, 50
Верона: Сильвестри, Гюнтер, Кумбула, Ррахмани, Фараони, Лазович, Амрабат, Пессина, Верре, Цаканьи, Ди Кармине
Сассуоло: Консильи, Романья, Марлон, Тольян, Пелузо, Джуричич, Маньянелли, Дункан, Бога, Берарди, Дефрель
Предупреждения: Кумбула, 9, Гюнтер, 10, Романья, 15, Верре, 20, Дефрель, 21, Пессина, 35, Амрабат, 40
"Сассуоло" одержал победу над "Вероной"
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