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"Сассуоло" одержал победу над "Вероной"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Сассуло" обыграл "Верону" со счетом 1:0.

Чемпионат Италии

9 тур

Голы: Джуричич, 50

Верона: Сильвестри, Гюнтер, Кумбула, Ррахмани, Фараони, Лазович, Амрабат, Пессина, Верре, Цаканьи, Ди Кармине

Сассуоло: Консильи, Романья, Марлон, Тольян, Пелузо, Джуричич, Маньянелли, Дункан, Бога, Берарди, Дефрель

Предупреждения: Кумбула, 9, Гюнтер, 10, Романья, 15, Верре, 20, Дефрель, 21, Пессина, 35, Амрабат, 40


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Теги: Сассуоло Верона Серия А
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