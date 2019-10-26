"Дженоа" одержал волевую победу над "Брешией"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Дженоа" одержал победу над "Брешией" - 3:1. Эта игра стала первой для Тьяго Мотты на посту главного тренера клуба из Генуя.



Чемпионат Италии



9 тур



Голы: Тонали, 34, Агудело, 66, Куаме, 75, Пандев, 79



Дженоа: Раду, Анкерсен, Ромеро, Сапата, Гильоне, Радованович (Агудело, 46), Кассата, Шоне, Лерагер (Пандев, 58), Пинамонти, Гюмюс (Куаме, 65)



Брешия: Йоронен, Матею, Чансельор (Гастальделло, 40), Кистана, Сабелли, Шпалек (Матри, 80), Ромуло, Тонали, Бизоли, Балотелли (Доннарумма, 72), Ай



Предупреждения: Бизоли, 18, Тонали, 22, Анкерсен, 42, Гильоне, 45+3, Агудело, 60, Балотелли, 67, Пандев, 80, Ромеро, 82, Раду, 87