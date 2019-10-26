Три игрока, вышедшие на замену у "Дженоа", забили голы - такое впервые в Серии A

"Дженоа" стал обладателем уникального достижения. Впервые в чемпионате Италии забили все три вышедшие на замену игрока одного клуба, сообщает Opta Paolo.Это произошло в матче 9-го тура чемпионата Италии, где "Дженоа" принимал "Брешию". После первого тайма хозяева проигрывали со счётом 0:1. Во втором тайме главный тренер "Дженоа" Тьяго Мотта сделал сразу три замены, выпустив Кевина Агудело, Кристиана Кауме и Горана Пандева. Интуиция специалиста не подвела. Все три игрока забили по голу и принесли своей команде победу.Отметим, Мотта возглавил "Дженоа" 22 октября, сменив на тренерском посту уволенного Аурелио Андреацолли.