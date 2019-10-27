Рибери может получить длительную дисквалификацию за толчки арбитра

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери может получить дисквалификацию на несколько игр после матча с "Лацио" (1:2) в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport.Француз получил красную карточку уже после встречи. Игроки "Фиорентины" были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол "Лацио" на 89-й минуте.Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра. Отметим, до этого Рибери остался недоволен своей заменой на 74-й минуте.Теперь Рибери может грозить дисквалификация на несколько игр. Окончательное решение будет зависеть от отчета судьи.Рибери перешёл в "Фиорентину" в летнее трансферное окно из "Баварии" на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.