34-летний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своей навязчивой идее, соперничестве с Лионелем Месси и роли таланта в футболе.
"В 19-20 лет я понял, что футбол — это цифры, титулы, рекорды и голы.
Соперничество с Месси в Испании позволило нам стать лучше, эффективнее. В "Реале" я чувствовал больше его присутствия, чем в Манчестере, чувствовал больше давления. Это была здоровая конкуренция.
Что нужно для того, чтобы стать результативным бомбардиром? Во-первых, талант. Без него многого не добьешься. Однако талант бесполезен без работы. Ничто просто так не падает с неба. Я бы никогда не оказался там, где есть, без приложенных усилий.
Моя цель — оставаться молодым, становясь старше. Оставаться конкурентоспособным. Покажите мне другого игрока, который мог бы в таком же возрасте выступать за "Ювентус" так, как я", — цитирует Роналду francefootball.fr.
Sport24.ru
Роналду: моя цель - оставаться молодым, становясь старше
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