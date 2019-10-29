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"Интер" готов активно провести зимнее трансферное окно

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта пообещал, что главный тренер команды Антонио Конте получит усиление в январе.

"Мы ждем зимнего трансферного окна с оптимизмом. Мы готовы воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать команду еще сильнее, поскольку верим, что этот состав способен реализовать наши амбиции.

Клуб обозначил свою цель в начале сезона. Мы создали прочный фундамент, который станет основой для возвращения к победам. Мы стремимся формировать команду с помощью людей, готовых на самопожертвование и разделяющих наши ценности. Такого человека мы нашли в лице Конте", — приводит слова Маротты Corriere dello Sport.

После девяти туров Серии А "Интер" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Ювентуса" на одно очко.

Зимнее трансферное окно в Италии откроется 1 января 2020 года.

Sport24


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Теги: Интер Серия А
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