Японский полузащитник Кейсуке Хонда, который будет тренироваться с арнемским "Витессом", поблагодарил свой бывший клуб "Милан", пожелавший ему удачи.
"Благодарю. Звоните, если буду нужен. Не забывайте обо мне", — написал Хонда в своём твиттере.
В "Витессе" Хонда воссоединится с наставником Леонидом Слуцким, с которым он работал в ЦСКА.
В настоящее время 33-летний Хонда имеет статус свободного агента. В период с 2014 по 2017 год японец выступал в составе "Милана". С россонери он выиграл Суперкубок Италии—2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе "армейцев" он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального кубка.
"Чемпионат.сом"
Хонда - "Милану": звоните, если буду нужен
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