Сарри сообщил о зависимости "Ювентуса" от Игуаина

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Дженоа" в матче десятого тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia.По его словам, "Старой синьоре" не хватает аргентинского форварда Гонсало Игуаина, который получил повреждение в недавней игре против "Лечче"."Нам действительно тяжело без Игуаина. Он единственный в нашей команде, у кого есть абсолютно все качества центрфорварда. Мы часто не забиваем, когда в штрафной нет его", — сказал Сарри.