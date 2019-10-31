Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Дженоа" в матче десятого тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia.
По его словам, "Старой синьоре" не хватает аргентинского форварда Гонсало Игуаина, который получил повреждение в недавней игре против "Лечче".
"Нам действительно тяжело без Игуаина. Он единственный в нашей команде, у кого есть абсолютно все качества центрфорварда. Мы часто не забиваем, когда в штрафной нет его", — сказал Сарри.
"Газета.ру"
Сарри сообщил о зависимости "Ювентуса" от Игуаина
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