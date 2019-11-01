Пирло рассказал, что в 2011 году мог вместо "Ювентуса" перейти в "Рому"

Бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, выступавший также в Серии Милан", рассказал, что в 2011 году мог вместо Турина отправиться в Рим и подписать контракт с "Ромой"."До перехода в "Ювентус" в 2011 году я был близок к трансферу в "Рому". Были контакты, но в итоге ничего не вышло", — цитирует Пирло Football Italia.На протяжении карьеры Андреа Пирло играл в Италии за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан" и "Ювентус", а закончил карьеру в "Нью-Йорк Сити" в 2018 году.