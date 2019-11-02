В матче 11-го тура Серии А "Ювентус" на выезде обыграл "Торино" - 1:0.
Чемпионат Италии
11 тур
Гол: де Лигт, 71.
"Торино": Сиригу, Айна, Войнович, Иццо, Ансальди, Ринкон (Дзадза, 74), Базелли (Милико, 85), Верди (Лукич, 80), Мейте, Бремер, Белотти.
"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Де Шильо, де Лигт, Бентанкур (Хедира, 76), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Бернардески (Рэмси, 67), Роналду, Дибала (Игуаин, 60).
Предупреждения: Айна, 44, Бентанкур, 54, Куадрадо, 57, Ансальди, 63, Базелли, 68.
"Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Торино"
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