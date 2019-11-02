Конте: Лукаку при комплекции центрфорварда он чудовищно быстр

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после волевой победы над "Болоньей" (2:1) оценил игру двух своих форвардов: Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку."Я изучал Лаутаро некоторое время до того, как пришел сюда. Он центрфорвард, но в то же время второй нападающий. Это необычно.Лукаку тоже нетипичный нападающий. У него комплекция центрфорварда, но если дать ему пространство, он чудовищно быстро.Больше всего я доволен работой, которую они проделывают без мяча. Позади у нас есть Себастьяно Эспозито. Может, ему только 17 лет, но поверьте мне, если он продолжит в том же духе, у него будет блестящее будущее", - цитирует Конте football-italia.