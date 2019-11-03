Рикардо Маркес Феррейра, главный парикмахер нападающего туринского "Ювентуса" и национальный команды Португалии Криштиану Роналду, найден мёртвым в отеле в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Тело со следами ножевого ранения обнаружила сотрудница отеля 2 ноября, когда собиралась убрать комнату Феррейры. По её словам, парикмахер лежал на окровавленной кровати, в комнате был запах алкоголя.
На этот момент неизвестно, кто совершил преступление. Полиция уже начала расследование и сейчас ищет виновных.
Рикардо Маркес жил в Швейцарии в течение двух последних лет. Помимо Роналду его клиентами были несколько португальских моделей и актрис.
"Чемпионат.сом"
Парикмахера Роналду нашли зарезанным в швейцарском отеле
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