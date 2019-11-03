В матче 11-го тура чемпионата Италии "Лацио" обыграл "Милан" со счетом 2:1.
Чемпионат Италии
11 тур
Голы: Баштуш, 28 (аг) - Иммобиле, 24, Корреа, 83.
"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Лео Дуарте, Калабрия, Беннасер, Лукас Пакета (Леау, 53), Кастильехо (Ребич, 36), Крунич, Чалханоглу, Пентек.
"Лацио": Стракоша, Раду, Баштуш, Ачерби, Лаццари, Лулич, Лейва, Милинкович-Савич (Пароло, 60), Луис Альберто, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 60; Катальди, 80).
Предупреждения: Милинкович-Савич, 43, Дуарте, 51, Крунич, 55, Пароло, 63, Раду, 64, Лейва, 71, Бонавернута, 90+5.
"Милан" дома проиграл "Лацио"
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