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Капелло: "Милан" в беде. Они играют со страхом

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло поделился мнением о нынешнем положении дел в клубе.

«Милан» в беде. Очевидно, что в команде собраны игроки не самого высокого уровня. Они играют со страхом.

У [Пакеты и Леау] нет характера, их выступления не соответствуют тем суммам, что за них заплатили. У Пакеты есть мастерство, но он его не показывает. Леау заставил меня нервничать во время матча с «Лацио» (1:2). Он не должен выключаться из игры, когда «Милан» не владеет мячом. Вчера он играл только тогда, когда мяч был у него в ногах.

Думаю, все проблемы «Милана» – в головах игроков. Когда у тебя много мастерства, но твоя голова не работает... Ситуация в клубе может влиять на это.

Я не вижу лидера, капитана. Не просто человека, который надевает капитанскую повязку, а игрока, который способен доносить идеи тренера и создавать коллектив», – цитирует Капелло Sports.ru со ссылкой на Football Italia.


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Теги: Капелло Милан
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