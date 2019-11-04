Президент "Наполи" на неделю запер команду на базе. Анчелотти недоволен

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис обязал футболистов провести всю неделю на тренировочной базе клуба. Такое решение было принято после поражения от "Ромы" (1:2) в 11-м туре Серии А. До этого "Наполи" дважды сыграл вничью в чемпионате."Команда будет находиться на базе до утра воскресенья, когда некоторые игроки уедут в расположение своих национальных сборных. База — это не наказание, а возможность игрокам лучше узнать друг друга", — цитирует Де Лаурентиса Radio Kiss Kiss.На этой неделе "Наполи" проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ред Булл Зальцбург" и игру 12-го тура Серии А с "Дженоа".В преддверии еврокубкового матча главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что не приветствует решение о помещении команды на базу. "У нас впереди матч, который может вывести нас в плей-офф Лиги чемпионов. Остальное — детали. Можно соглашаться или не соглашаться. Если вы спрашиваете мое мнение, то я отвечу, что не согласен с таким решением клуба. Но тренер должен оставаться тренером", — сказал Анчелотти.