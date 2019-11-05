"Брешия" на официальном сайте объявила о назначении Фабио Гроссо на должность главного тренера. О сроках контракта с 41-летним специалистом не сообщается.
На этом посту итальянец сменил Эудженио Корини, который был уволен в воскресенье, 3 ноября.
После 10-ти матчей "Брешия" имеет в активе семь очков и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Серии А.
Ранее Гроссо возглавлял "Бари" и "Верону". В бытность игроком он выступал за "Перуджу", "Палермо", "Интер", "Лион" и "Ювентус". Гроссо — чемпион мира и двукратный чемпион Италии.
Sport24.ru
Экс-защитник "Интера" и "Ювентуса" Гроссо возглавил "Брешию"
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