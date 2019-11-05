В чемпионате Италии могут разрешить делать 5 замен

Итальянская федерация футбола (FIGC) предложила разрешить клубам Серии А проводить по пять замен по ходу матчей.С соответствующим заявлением глава FIGC Габриэле Гравина обратился в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченный вносить изменения в правила игры в футбол.Если просьбу удовлетворят, Серия А станет первым европейским топ-чемпионатом, где увеличится количество замен. В итальянских Сериях С и D уже разрешено делать пять замен.В сентябре стало известно, что в футболе могут появиться 10-минутные замены для проверки футболистов на сотрясение мозга.