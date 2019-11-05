Отказ Анчелотти от общения со СМИ связывают с конфликтом с президентом "Наполи"

Стала известна возможная причина демарша главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти и нападающего команды Фернандо Льоренте после матча Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (1:1). Напомним, представители итальянского клуба проигнорировали общение с прессой, хотя эта процедура — обязательное условие УЕФА.В понедельник появилась информация, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис обязал футболистов провести всю неделю на тренировочной базе клуба. Анчелотти уже тогда подчеркнул, что не приветствует такое решение.Как сообщает Football Italia, отказавшись от общения со СМИ, Анчелотти и Льоренте выразили протест против решения Де Лаурентиса. После матча вся команда разъехалась по домам на своих машинах или на автомобилях друзей и членов семей.По новой информации итальянских СМИ, согласно решению Де Лаурентиса, игроки и тренеры "Наполи" не должны все время находиться на базе. Однако время, свободное от тренировок, они обязаны проводить только дома. В клубе ситуацию никак не комментируют.Безвыигрышная серия неаполитанцев во всех турнирах достигла 4 матчей. Помимо матча с "Зальцбургом", на этой неделе "Наполи" проведет игру 12-го тура Серии А с "Дженоа" (9 ноября).