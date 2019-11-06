Анчелотти может сегодня покинуть "Наполи" из-за конфликта игроков с президентом клуба

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти может уже сегодня сложить свои полномочия, сообщает ряд итальянских источников.Накануне у игроков команды возник конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который после ничейного матча с "Зальцбургом" решил закрыть команду на базе на пять дней. Футболисты это решение проигнорировали, они отказались садиться в клубный автобус после матча и не отправились на базу, разъехавшись по домам. Анчелотти, как сообщается, в этом конфликте встал на сторону игроков.Теперь Анчелотти может либо уйти сам, либо Де Лаурентис может его уволить. Есть вероятность, что отставка итальянца последует уже сегодня."Наполи" пока эту ситуацию никак не комментирует.