"Милан" хочет заполучить Ибрагимовича

"Милан" хочет вернуть в состав шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который выступал за команду с 2010 по 2012 год, сообщает goal.com со ссылкой на ESPN.Об этом проинформировал комиссионер североамериканской футбольной лиги MLS Дон Гарбер. Соглашение Ибрагимовича с клубом "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он сейчас выступает, истекает зимой 2020 года. Примечательно, что сам форвард уже намекнул на возвращение в европейский чемпионат."Ибрагимовичу 38 лет, и его пытается заполучить "Милан", один из лучших клубов мира. В последние два года он едва не побил все рекорды по голам, и за ним было интересно следить не только на поле, но и за его пределами", — заявил Гарбер.