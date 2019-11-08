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"Милан" хочет заполучить Ибрагимовича

"Милан" хочет вернуть в состав шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который выступал за команду с 2010 по 2012 год, сообщает goal.com со ссылкой на ESPN.

Об этом проинформировал комиссионер североамериканской футбольной лиги MLS Дон Гарбер. Соглашение Ибрагимовича с клубом "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он сейчас выступает, истекает зимой 2020 года. Примечательно, что сам форвард уже намекнул на возвращение в европейский чемпионат.

"Ибрагимовичу 38 лет, и его пытается заполучить "Милан", один из лучших клубов мира. В последние два года он едва не побил все рекорды по голам, и за ним было интересно следить не только на поле, но и за его пределами", — заявил Гарбер.

"Газета.ру"


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Теги: Ибрагимович Милан Серия А
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