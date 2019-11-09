» » "Интер" дома победил "Верону"

"Интер" дома победил "Верону"

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Верону" со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

12 тур

Голы: Весино, 65, Барелла, 83 - Верре, 18 (пен).

"Интер": Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Бираги (Кандрева, 64), Лазаро, Брозович, Весино, Барелла, Лаутаро (Эспозито, 81), Лукаку.

"Верона": Сильвестри, Алан Эмперор, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Лазович, Амрабат (Хендерсон, 64), Верре, Пессина, Дзакканьи (Тутино, 50), Сальседо.

Предупреждения: Брозович, 32, Дзакканьи, 35, Лаутаро, 42, Барелла, 84.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Интер Верона Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тедеско: игроки "Спартака" сами решают, кому бить пенальти 1
Ларссон: шокирован тем, что на мне не назначили пенальти. Зачем тогда ВАР? 11
"Реал" разгромил "Эйбар" благодаря дублю Бензема
"Лестер" дома обыграл "Арсенал" 1
Джикия: мой сэйв - ключевой момент матча? Безусловно (видео) 2
Джикия: пусть Тедеско продолжает получать жёлтые карточки, мне нравится (видео)
"Бавария" разгромила "Боруссию" со счетом 4:0
Джикия: Стал ли Бакаев лидером? Не мне судить (видео)
Червиченко - о результатах "Спартака" после смены тренерa: иногда влетает то, что не должно влетать 16
"Интер" дома победил "Верону"
Рейнгольд - "Спартаку": вы что, не можете спокойно обкатать такого соперника, забив 5-6 мячей? 16
"ПСЖ" в гостях обыграл "Брест"
Бакаев - это уровень. Оценки матча "Спартак" - "Крылья" 3
Леонид Федун: победили. Это хорошо
Министр иностранных дел Венгрии подарил Акинфееву футболку с фамилией Пушкаша
Шимански: как забил? Хорошие передачи от Рауша
Легко и просто: «Спартак» решил исход матча с «Крыльями» за три минуты 1
"Спартак" с уверенным счетом обыграл "Крылья Советов" 113
Варданян: голы - как деньги. Хочу очень много
Варданян: летал на подписание контракта с "Локо", но в последний момент не договорились 1
Карпин: Норманна несколько дней назад выписали из больницы, он потерял 5 килограмм 1
Новиков - об удалении Зуева: судья Турбин провел матч на высоком уровне, никаких претензий нет 1
Дзюба: Черышев просился в "Зенит", но я ему сказал, чтобы пылил за бугром 1
Кирьяков: "Динамо" - не тот клуб, который должен находиться в подвале таблицы
Микелтадзе: Турбин свистел там, где не надо
Карпин: проиграли мы не из-за Карасева 5
Ловчев: для меня Крутиков - человек, который делал славу "Спартаку" 1
Жена Тарасова трогательно поддержала мужа после травли в соцсетях 1
Силкин: то, что Новикова утвердили, означает, что в него верят и доверяют
Миладинович: я извинился перед Чаловым, за то что сломал ему нос
Все новости