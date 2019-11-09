В матче 12-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Верону" со счетом 2:1.
Чемпионат Италии
12 тур
Голы: Весино, 65, Барелла, 83 - Верре, 18 (пен).
"Интер": Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Бираги (Кандрева, 64), Лазаро, Брозович, Весино, Барелла, Лаутаро (Эспозито, 81), Лукаку.
"Верона": Сильвестри, Алан Эмперор, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Лазович, Амрабат (Хендерсон, 64), Верре, Пессина, Дзакканьи (Тутино, 50), Сальседо.
Предупреждения: Брозович, 32, Дзакканьи, 35, Лаутаро, 42, Барелла, 84.
"Интер" дома победил "Верону"
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