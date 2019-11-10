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Беременная жена хавбека "Наполи" рассказала о ворвавшихся в дом фанатах: мои дети рыдали

Тайя, беременная жена полузащитника "Наполи" Аллана, опубликовала эмоциональный пост в инстаграме, рассказав о людях, которые проникли в дом.

8 ноября злоумышленники пробрались в жилище футболиста через окно и принялись крушить комнаты, но при этом ничего не украли. Corriere della Sera отмечает, что Аллан и его жена находились на другом этаже дома, поэтому ничего не слышали.

"Хватит! Ситуация выходит из-под контроля, и я больше не могу этого выдерживать. На моего мужа нападают не за то, что он делает на поле, а за какие-то предполагаемые обвинения. Кто-то создает их преднамеренно, чтобы исказить реальность. Меня каждый день оскорбляют в социальных сетях.

Прошлым вечером мы были сильно напуганы. Люди вломились в дом. Они создавали хаос, ломали детские комнаты. Мои дети рыдали, они сильно испугались.

Нас так тепло приняли, когда мы приехали в Неаполь. Люди не должны использовать фейковые новости, чтобы таким образом угрожать семье и детям. Это не футбол. Так команду не поддерживают", — написала Тайя в инстаграме.

Напомним, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в понедельник обязал игроков неделю находиться на базе в связи с плохими результатами в последнее время, однако футболисты проигнорировали это указание. Итальянские СМИ сообщали, что одним из инициаторов бунта стал Аллан. Фанаты приняли сторону Де Лаурентиса и ополчились на игроков.

Sport24.ru


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Теги: Наполи Серия А
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