В матче 12-го тура чемпионата Италии "Ювентус" дома обыграл "Милан" со счетом 1:0.
Чемпионат Италии
12 тур
Гол: Дибала, 77.
"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди (Рабьо, 70), Пьянич, Бернардески (Бонавентура, 61), Роналду (Дибала, 55), Игуаин.
"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Конти, Лео Дуарте, Лукас Пакета, Крунич (Бонавентура, 61), Чалханоглу, Беннасер, Сусо, Пентек (Леау, 66).
Предупреждения: Крунич, 40, Беннасер, 45, Куадрадо, 56, Тео, 89.
"Ювентус" одержал волевую победу в матче с "Миланом"
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