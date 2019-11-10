Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал свое решение заменить нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура Серии А с "Миланом". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринцев, а победный гол забил Пауло Дибала, вышедший на замену вместо Роналду на 55-й минуте.
Отметим, что 34-летний португалец после замены прошел мимо скамейки своей команды, бросив фразу в ее сторону, и направился прямиком в раздевалку.
"Мы должны поблагодарить Роналду, потому что он принес себя в жертву, оказавшись в сложной ситуации. Он делал все возможное, чтобы играть, но я видел, что он не очень хорошо себя чувствует, поэтому решил заменить его.
Вполне естественно, что игрок будет раздражен, уходя с поля, особенно после того, как усердно работал. У него была небольшая проблема со связкой колена после столкновения на тренировке. Когда он играет или тренируется с высокой интенсивностью, это выводит его из равновесия, и в конечном счете он повреждает мышцы голени и бедра. Это влияет на его игру, он не в лучшем состоянии на данный момент", — цитирует Сарри Sky Sport Italia.
В этом сезоне Роналду провел за "Ювентус" 13 игр во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
Sport24
Сарри объяснил замену Роналду в матче с "Миланом"
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