» » Сарри объяснил замену Роналду в матче с "Миланом"

Сарри объяснил замену Роналду в матче с "Миланом"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал свое решение заменить нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура Серии А с "Миланом". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринцев, а победный гол забил Пауло Дибала, вышедший на замену вместо Роналду на 55-й минуте.

Отметим, что 34-летний португалец после замены прошел мимо скамейки своей команды, бросив фразу в ее сторону, и направился прямиком в раздевалку.

"Мы должны поблагодарить Роналду, потому что он принес себя в жертву, оказавшись в сложной ситуации. Он делал все возможное, чтобы играть, но я видел, что он не очень хорошо себя чувствует, поэтому решил заменить его.

Вполне естественно, что игрок будет раздражен, уходя с поля, особенно после того, как усердно работал. У него была небольшая проблема со связкой колена после столкновения на тренировке. Когда он играет или тренируется с высокой интенсивностью, это выводит его из равновесия, и в конечном счете он повреждает мышцы голени и бедра. Это влияет на его игру, он не в лучшем состоянии на данный момент", — цитирует Сарри Sky Sport Italia.

В этом сезоне Роналду провел за "Ювентус" 13 игр во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сарри Роналду Милан Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Киевское "Динамо" выступило с заявлением по поводу расистского инцидента на матче с "Шахтером" 2
"Сиэтл" обыграл "Торонто" и стал чемпионом MLS
Кака: Неймар близок к тому, чтобы стать лучшим футболистом мира
Два защитника "ПСЖ" могут продолжить карьеру в "Интере"
Пятов: все в шоке от произошедшего. Не думал, что люди могут так себя вести
Дзагоев: не хочу загадывать, когда выйду в основе. Уже назагадывался 2
В Германии футболист спровоцировал массовую стычку, сбив с ног тренера
Гвардиола выдал худший старт в своей тренерской карьере
Неймар поддержал бразильских игроков "Шахтера", подвергшихся расизму
Сборная России прибыла в Сочи для подготовки к матчам с Бельгией и Сан-Марино
Расистский скандал в украинском футболе: игрок покинул поле в слезах 10
Пантич: из российских клубов только "Зенит" может биться за плей-офф ЛЧ 6
Сарри объяснил замену Роналду в матче с "Миланом"
Венгер: я никогда не был кандидатом на пост тренера "Баварии"
"Лион" потерпел поражение от "Марселя"
"Ювентус" одержал победу в матче с "Миланом" 2
Игнатьев: надо сохранять концентрацию, иначе и дальше будем терять очки 1
Гвардиола: я очень горжусь своей командой, мы показали, почему являемся чемпионами Англии
У Крыховяка диагностировали сотрясение мозга 5
Матвеев: 1-й тайм был больше за "Локомотивом", а 2-й "Краснодар" провёл хорошо
Клопп: это был единственный способ обыграть "Манчестер Сити"
«Ливерпуль» мчит к чемпионству, Гвардиола ругается с судьями
Сёмин: в данной ситуации ничья - хороший результат 3
КДК РФС рассмотрит высказывание Гончаренко, который посоветовал арбитру сделать лицо попроще 13
Жиго - о матче с "Крыльями": важная победа с моим маленьким спартаковцем
"Сочи" - ЦСКА: фотоотчет встречи
Фанаты "Марселя" атаковали автобус с игроками "Лиона"
Игрок "Айнтрахта" Абрахам был удален с поля на 96-й минуте за толчок тренера "Фрайбурга" (видео) 1
Кангва: "Зенит" создал два момента и один реализовал 1
Хотели много голов, но никто не зажег. Оценки матча "Локомотив"-"Краснодар"
Все новости