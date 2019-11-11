Знаменитый итальянский специалист Фабио Капелло высказался о поведении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Португалец был заменен во втором матче подряд и явно остался недоволен решением Маурицио Сарри. Он прошел мимо скамейки запасных, бросив фразу на португальском в ее сторону, и направился прямиком в раздевалку.
"То, как повел себя Роналду, было некрасиво. Нужно оставаться чемпионом, даже когда уходишь с поля.
Роналду никого не обводил уже три года, это правда. Я вспоминаю Криштиану в Испании, он оставил себя там.
Он ведь образец для подражания, нужно было подойти и поговорить с одноклубниками из уважения. Ты чемпион и должен уважать партнеров по команде", — приводит слова Капелло calciomercato24.com.
В матче с "Миланом" Роналду заменил Паулу Дибала. Аргентинец забил гол и принес бьянконери победу.
Sport24
Капелло — о Роналду: нужно оставаться чемпионом, даже когда уходишь с поля
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