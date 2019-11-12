Футболисты "Ювентуса" остались недовольны поведением нападающего команды Криштиану Роналду после его замены на 55-й минуте в матче Серии А с "Миланом" (1:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.
Португалец отказался пожимать руку тренеру и сразу направился в раздевалку, покинув стадион за несколько минут до окончания матча.
Клуб решил не штрафовать Роналду, однако руководство "Ювентуса" призвало агента игрока Жорже Мендеша провести с ним беседу по этому поводу. Кроме того, футболисты "Юве" ждут извинений от Роналду за его поступок.
Sport24
Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поведение после замены в матче с "Миланом"
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