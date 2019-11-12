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Экс-игрок сборной Италии раскритиковал поведение Роналду

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано высказался по поводу поведения нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 11-го тура Серии А с "Милана" в эфире передачи "Tiki Taka".

Напомним, что португалец бурно отреагировал на замену на 54-й минуте встречи. Игрок "бьянконери" покинул стадион до окончания игры. Футболист также отказался пожать руку наставнику команды Маурицио Сарри.

"Я считаю, что так поступать нельзя, так как после игры могут проверить на допинг. Я как-то раз ушел так, так мне пришлось быстро возвращаться на стадион, а не то грозила двухлетняя дисквалификация", — поделился Кассано.

"Газета.ру"


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Теги: Сборная Италии Роналду Ювентус Серия А
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Экс-игрок сборной Италии раскритиковал поведение Роналду
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