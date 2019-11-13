Монтоливо: в "Милане" меня оставили на произвол судьбы

Бывший футболист "Милана" Риккардо Монтоливо рассказал об отношении к себе экс-наставника клуба Дженнаро Гаттузо."В концовке сезона-2017/18, в котором я практически не играл, Гаттузо подошёл ко мне и сказал, что я буду тренироваться с командой, но не буду являться ключевой фигурой в клубе. У меня при этом не было физических проблем, я был полностью здоров. Я согласился быть в клубе на вторых ролях и вернулся вместе со всеми к тренировкам в начале сезона. Я не захотел уходить, потому что у меня оставался всего год по контракту. Не было смысла менять клуб. Незадолго до турне в США мне пришло текстовое сообщение от одного из менеджеров команды: "Ты с командой не поедешь". Всё. Больше не было никаких объяснений. Меня оставили на произвол судьбы, и всем было на меня всё равно", - цитирует Монтоливо Corriere dello Sport.