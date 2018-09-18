Мать 20-летнего футболиста "Ромы" ответила фанатам "Пармы", назвавшим ее шлюхой

В воскресенье, 10 ноября, "Парма" обыграла на своем поле "Рому" со счетом 2:0, а Дзаньоло провел на поле всю игру.
41-летняя мать Дзаньоло обрела популярность в феврале этого года, когда сын отчитал ее за фотографии в инстаграме.
Фанаты "Пармы" во время матча с "Ромой" скандировали неприличные кричалки в адрес матери Дзаньоло, обзывая ее шлюхой.
"На сексистские песнопения я отвечаю улыбкой. Всегда. Лучше, чтобы тебе завидовали, а не жалели", — написала Франческа после игры.
Она также поблагодарила фанатов "Ромы" за поддержку: "Ваша любовь по-настоящему трогательная и просто невероятная".
Sport24