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Мать 20-летнего футболиста "Ромы" ответила фанатам "Пармы", назвавшим ее шлюхой

Мама 20-летнего футболиста "Ромы" Николо Дзаньоло обратилась в инстаграме к фанатам "Пармы", скандировавшим оскорбительные кричалки в ее адрес во время недавнего матча.

В воскресенье, 10 ноября, "Парма" обыграла на своем поле "Рому" со счетом 2:0, а Дзаньоло провел на поле всю игру.

41-летняя мать Дзаньоло обрела популярность в феврале этого года, когда сын отчитал ее за фотографии в инстаграме.

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...la stanchezza???

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Фанаты "Пармы" во время матча с "Ромой" скандировали неприличные кричалки в адрес матери Дзаньоло, обзывая ее шлюхой.

"На сексистские песнопения я отвечаю улыбкой. Всегда. Лучше, чтобы тебе завидовали, а не жалели", — написала Франческа после игры.

Она также поблагодарила фанатов "Ромы" за поддержку: "Ваша любовь по-настоящему трогательная и просто невероятная".

Sport24


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Теги: Рома Парма Серия А
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