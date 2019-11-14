Каррера высказался о чемпионской гонке в Серии А

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в чемпионате Италии."Думаю, будет гонка двух команд — "Интера" и "Ювентуса". В этом сезоне командам предстоит ещё пройти долгий путь, и «Наполи» вполне может присоединиться к чемпионской гонке, но сделать это будет совсем не просто", - цитирует Карреру Sempre Inter со ссылкой на Corriere di Torino.