Спортивный директор "Ювентуса" хочет вернуть в клуб Погба

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи был замечен в Манчестере. Его приезд связывают с возможным переходом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в туринский клуб, сообщает talkSport.Ранее сообщалось, что нападающий "Ювентус" Марио Манджукич принял решение перейти в "Манчестер Юнайтед" предстоящей зимой. Но также приезд и связывают с возможным трансфером полузащитника английского клуба в туринскую команду. Фабио Паратичи намерен осуществить любую сделку, включив в неё Поля Погба. Слухи подогрелись после того, как летом француз заявил о том, что играть за мадридский "Реал" — мечта любого футболиста.Поль Погба уже выступал за туринский "Ювентус" с 2012 до 2016 год, где стал одним из главным полузащитников в мировом футболе, играя вместе с Андреа Пирло. Летом 2016 года француз вернулся в "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент € 103 млн.