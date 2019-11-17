Роналду дал согласие на покупку "Ювентусом" Погба

"Ювентус" готов вернуть в свои ряды полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, утверждает El Desmarque.Погба, в услугах которого также заинтересован "Реал", не впервые связывают с возможным возвращением в "Ювентус". Француз выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед", команду, чьи цвета он защищал до перехода в "Ювентус".Форма и статус Погба несколько упали за последние месяцы, что в конечном итоге может повлиять на запрашиваемую «МЮ» цену за хавбека. По слухам, английский клуб устроит предложение в размере 150 млн евро (летом 2016 года «МЮ» заплатил «Юве» 105 млн евро за трансфер игрока).