Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в двух последних матчах команды: с московским "Локомотивом" в Лиге чемпионов и "Миланом" в чемпионате Италии.
"В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь "Ювентусу", играя травмированным. Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов", — цитирует Роналду A Bola.
"Чемпионат.сом"
Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе "Ювентуса"
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