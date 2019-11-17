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Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в двух последних матчах команды: с московским "Локомотивом" в Лиге чемпионов и "Миланом" в чемпионате Италии.

"В последние три недели я не мог работать на максимуме. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют, но после своих замен я не делал ничего, что создавало бы проблемы. Я пытался помочь "Ювентусу", играя травмированным. Никто не любит, когда его меняют, но я понимаю решения тренерского штаба, потому что не очень хорошо себя чувствовал в этих двух матчах. Я не был готов на сто процентов", — цитирует Роналду A Bola.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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