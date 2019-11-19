Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в матчах Серии Б со следующего сезона, сообщает football-italia. За нововведение проголосовали 19 из 20 клубов из второго итальянского дивизиона.
Отметим, что арбитры уже прибегали к помощи VAR во второй лиге — в стыковых матчах за повышение и понижение в классе.
Ожидается, что в этом сезоне VAR будет использован в тестовом режиме в нескольких матчах Серии Б.
В Серии А VAR используется с сезона-2017/18.
Sport24.ru
Серия Б будет использовать VAR со следующего сезона
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