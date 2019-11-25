Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о своем опыте общения с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, с которым он знаком по выступлениям за "Ювентус" и сборную Аргентины.
"За пределами поля они оба очень скромные. На поле — настоящие монстры. Я слышал, что баскетболист Луис Скола говорил о них, что они выходят на поле, уверенные, что они лучше всех. И что именно поэтому они действительно лучше всех. Так и есть.
Когда Роналду перешел в "Ювентус", друзья говорили мне: "С тобой за сборную играет лучший из лучших, а теперь и за клуб". Они считали, что мне будет сложно. Но они неправы. Я могу изучать их каждый день. Кто же не хочет иметь возможность наблюдать за лучшим.
Роналду и Месси на две головы выше других. Не только на футбольном уровне, но и на психологическом. Забивать по 40 голов за сезон очень тяжело, это безумная гонка. В истории футбола еще не было таких игроков", — цитирует Дибалу El Pais.
Sport24.ru
Дибала - о Роналду и Месси: за пределами поля они оба очень скромные
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